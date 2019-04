Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem acusado de homícidio involutário após atropelar idoso com trotineta elétrica

Vítima, de 81 anos, foi atingida com violência e projetada a uma distância de três metros.

13:04

Um jovem de 21 anos atropelou um idoso de 81 anos com uma trotineta elétrica, na comuna francesa de Levallois-Perret. O condutor acabou acusado de homicídio involuntário.



O acidente acorreu na tarde do dia 12 de abril, quando o idoso atravessava uma passadeira na Avenida Victor Hugo. A vítima foi atingida com violência e projetada a uma distância de três metros.



O idoso foi transportado para o hospital em estado grave, mas acabou por não resistir aos ferimentos e morreu devido a um traumatismo craniano.



O jovem foi também levado para o hospital com ferimentos ligeiros e ficou de imediato proibido de conduzir veículos motorizados.



Segundo reporta o jornal Le Parisien, o condutor vai ser julgado a 23 de setembro, por violação de segurança agrada podendo vir a cumprir uma pena de prisão de cinco anos e uma multa de 75 mil euros.