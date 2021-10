Jovem assassina namorada e pais desta por terem sido apanhados a fazer sexo

Um jovem norte-americano, de 19 anos, confessou ter assassinado a namorada, de 16 anos, e os pais desta, após os dois terem sido apanhados pelos progenitores da rapariga a fazerem sexo na casa da família, na Califórnia.

À polícia, Mauricio Johnson disse que matou os familiares da namorada a tiro porque "não queria quaisquer testemunhas".

Tudo aconteceu em fevereiro. Segundo a Fox News, na casa da namorada de Mauricio, Shelly Autumn May Moon, decorria uma festa de jovens e Johnson foi convidado a entrar. Já depois do fim das celebrações, a família foi-se deitar.

O padrasto de Shelly, Nikki Metcalf, de 40 anos, acordou com um barulho e foi verificar se estava tudo bem com a enteada. Entrou no quarto e surpreendeu-a com Mauricio enquanto os dois faziam sexo. O jovem interrompeu o ato e tentou fugir, com as calças pelos tornozelos, tendo sido agredido pelo padrasto da namorada. Reagiu imediatamente, sacando da arma que tinha consigo e disparou contra o homem, matando-o

A confusão acordou a mãe de Shelly, que acorreu para ajudar o marido. A mulher, Margarett Moon, acabou também abatida a tiro e, logo depois, perante o pânico e gritos da namorada, Mauricio, disparou também contra a jovem, matando-a.

Foi a irmã de Shelly, de 13 anos, que deu o alerta às autoridades. Após se ter escondido no quarto, durante os homicídios, ainda viu Mauricio a sair de casa enquanto puxava as calças para cima.

O jovem admitiu todos os crimes à polícia e foi condenado a uma pena de 150 anos de prisão pelos homicídios. Poderá pedir liberdade condicional após ter cumprido pelos menos 25 anos de cadeia.