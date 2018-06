Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem assassinado por engano nos EUA

Adolescente de 15 anos foi esfaqueado até à morte por gang num caso de identidade trocada.

Um jovem de 15 anos foi barbaramente assassinado à facada por membros de um gang juvenil, em plena rua, no bairro nova-iorquino do Bronx.



Cinco membros do grupo já foram detidos e a polícia acredita que o adolescente foi morto por engano.



Lesandro Guzman-Feliz saiu de casa na quarta-feira para ir às compras, mas foi surpreendido por seis homens, que o arrastaram para fora da loja e o atacaram com facas e machetes.



O ataque durou poucos segundos e foi captado pelas câmaras de vigilância da loja.



A vítima ainda tentou pedir ajuda, mas não resistiu à perda de sangue.



Segundo a polícia, os agressores procuravam vingança por um vídeo sexual envolvendo uma familiar ou namorada de um deles, mas enganaram-se no alvo.