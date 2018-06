Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rapaz de 15 anos esfaqueado até à morte por gangue

Vídeo captado mostra momento em que o jovem foi atacado. Imagens podem chocar os mais sensíveis.

15:17

Lesandro Guzman-Feliz, de 15 anos, foi brutalmente espancado, esfaqueado e arrastado no chão por um gangue, e mais tarde deixado a morrer no meio de uma rua, na cidade de Nova Iorque, nos EUA.



O jovem acabou por morrer a poucos metros do hospital de Belmont, onde as autoridades acreditam que se estaria a dirigir, segundo testemunho de algumas pessoas que o encontraram, completamente ensaguentado e enfraquecido.



Imagens captadas por uma câmara de videovigilância mostram o grupo de pelo menos três homens a puxarem a vítima pelo capuz, para depois o agredirem com violência. De acordo com a polícia de Nova Iorque, o gangue ter-se-á posto em fuga, utilizando duas viaturas.







De acordo com o jornal The Mirror, os suspeitos do ataque mantinham uma relação com a vítima, cujo caráter ainda se desconhece. Uma fonte ouvida pela polícia garante que o jovem não tinha qualquer ligação ao mundo do crime, teoria corroborada pela irmã deste, que garante que Lesandro era um "bom aluno" e um "óptimo miúdo".



O caso está a comover milhares de internautas e foi criada uma angariação de fundos para ajudar a família com as despesas do funeral. A rapper norte-americana Cardi B já se mostrou solidária com o caso e no seu Instagram utilizou o 'hashtag' #justiceforjunior (#justiçaparaojunior).