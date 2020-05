Jovem de 17 anos morre após inalar desodorizante

Di Kendrick, de Queensland, Austrália, revela que só descobriu que o filho inalava desodorizante com frequência após a sua morte, mas antes já havia sinais de alerta.

Em pânico a mulher virou-o de barriga para cima e foi aí que encontrou duas latas de desodorizante debaixo do corpo.



Naquele momento, a mulher assume que se lembrou de uma notícia de jovens que se drogavam com desodorizante. "Sabia que tinha sido isso que matou Nicholas", revelou.



A mãe do jovem veio a descobrir posteriormente que o filho começou a usar aerossóis de desodorizante quando tinha apenas 13 anos.



Di vive atualmente para alertar os jovens dos perigos deste tipo de prática.

Uma mulher de 48 anos, mãe de seis filhos, decidiu iniciar uma missão de vida após ter perdido um dos filhos. O jovem de 17 anos tinha por hábito inalar desodorizante, como uma espécie de vício.Antes da sua morte, o jovem pagou à irmã para lhe limpar o quarto. A rapariga encontrou várias latas de desodorizante debaixo da cama do irmão, facto que contou à mãe. Di desvalorizou e até brincou com a situação.A morte sucedeu numa tarde, enquanto a mãe executava tarefas domésticas, o jovem disse-lhe que ia descansar no quarto. Mais tarde, Di foi acordá-lo mas encontrou-o roxo e frio.