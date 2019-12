Jovem de 21 anos decapita mulher e come cérebro com arroz

Um homem foi preso por suspeitas de ter assassinado uma mulher nas Filipinas, a quem terá decapitado e comido o seu cérebro de seguida.Lloyd Bagtong, de 21 anos, foi detido em Mindanao após terem sido encontrados vestigíos da roupa da vítima a três quilómetros e meio de sua casa.Testemunhas disseram que viram o jovem, que atualmente se encontrava desempregada, a passear com a mulher perto do local onde o corpo foi encontrado.As autoridades suspeitam que este a terá matado e decapitado no local usando um facalhão. No final, utilizou um pano para embrulhar a cabeça e levou-a para sua casa.Lloyd confessou ter utilizado o cérebro da vítima para comer com arroz, que cozinhou quando chegou à sua habitação. Depois, deitou fora o crânio num buraco perto de sua casa.O cadáver foi encontrado semi-nu, com o peito a descoberto, vestido apenas com umas calças de ganga, e as mãos amarradas.O homem encontra-se agora sob custódia policial e vai ser submetido a uma avaliação psiquiátrica. A identidade da mulher ainda não foi revelada.