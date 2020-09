Jovem de 22 anos corta a própria mão para receber seguro

Uma jovem de 22 anos foi esta sexta-feira condenada a dois anos de prisão por ter deliberadamente





Julija Adlesic terá combinado com o namorado cortar a sua mão esquerda acima do pulso em sua casa, em Liubliana (capital eslovena) no início de 2019.

cortado a própria mão com uma serra para receber um seguro de um milão de euros.

O namorado de Julija levou-a para o hospital, dizendo que o ferimento teria sido causado enquanto esta serrava. As autoridades disseram que o casal deixou, de propósito, a mão para trás para garantir que a lesão não teria solução. No entanto, a polícia acabou por recuperar a mão, que foi recolocada na mulher.



A acusação revelou ainda que, dias antes do incidente, o namorado da jovem procurou na internet informação sobre a forma como as mãos artificias trabalhavam.



A mulher disse estar inocente. "Ninguém quer ficar magoado. A minha juventude foi destruída. Perdi a minha mão aos 20 anos de idade. Só eu sei como é que isso aconteceu", afirmou em tribunal.