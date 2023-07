Jovem desaparecida há quatro anos apresenta-se em esquadra da polícia "segura, saudável e feliz"

Uma jovem que havia sido dada como desaparecida há quatro anos apresentou-se, esta semana, numa esquadra em Glemdale, no estado da Califórnia. Alicia Navarro desapareceu a 15 de setembro de 2019 em Phoenix, nos EUA. Tinha 14 anos.Atualmente com 18 anos, a rapariga está "segura, saudável e feliz", referiu o porta-voz da polícia daquela localidade O caso está a ser investigado pelas autoridades. Tudo indica que a jovem tenha saído de casa por própria vontade.O desaparecimento de Alicia Navarro deu início a uma busca que incluiu o FBI e o Center for Missing and Exploited Children. Ao longo dos anos, a polícia recebeu milhares de informações sobre o paradeiro da rapariga.