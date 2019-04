Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem detido por cortar nove pessoas enquanto andava de bicicleta

Lenrey Briones, 19 anos, aproximou-se de uma mulher e com um objeto cortante feriu-lhe o rosto com vários golpes.

16:30

Um jovem foi detido, esta quarta-feira, por cortar intencionalmente nove pessoas enquanto andava de bicicleta em Los Angeles, nos Estados Unidos.



Lenrey Briones, de 19 anos, foi filmado a cortar quase uma dezena de pessoas. Além disso, os últimos dois ataques aconteceram esta segunda-feira, quando o jovem se aproximou de uma mulher, que se encontrava numa paragem de autocarro, e com um objeto cortante feriu-lhe o rosto com vários golpes.



De acordo com o canal NBC, 15 minutos após cometer o ataque, o jovem voltou a cometer o mesmo crime.



Lenrey Briones foi acusado de tentativa de homicídio. Segundo o canal televisivo, o jovem já estava identificado pelas autoridades como sendo sem abrigo.