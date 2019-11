Jovem gasta 23 mil euros para pintar olhos de azul e fica cega

Amber Luke, de 24 anos, já gastou mais de 23 mil euros a modificar o corpo mas a última intervenção a que se sujeitou não correu como esperava. A jovem, conhecida por 'Rapariga dragão', submeteu-se a um tratamento de 40 minutos para tatuar os olhos de azul e acabou por ficar cega durante três semanas.Amber tem mais de 200 tatuagens, separou a língua e esticou as orelhas. Já fez um aumento mamário, preencheu as bochechas e os lábios. As transformações começaram quando tinha 16 anos mas a mais perigosa foi a tatuagem nos olhos. "Eu não sei descrever qual era a sensação, a melhor coisa que posso dizer é que quando a tinta entrou no meu olho parecia que estavam a esfregar 10 pedaços de vidro", contou ao Barcroft Media.A jovem sofreu de uma depressão quando tinha 14 anos e foi a partir dessa altura que decidiu mudar a sua aparência, tendo começado as transformações dois anos depois.