Jovem iraniana morre após incidente no metro por não usar corretamente o hijab

O Hengaw, grupo curdo defensor de direitos humanos, diz que a jovem foi atacada severamente e ficou com graves lesões. Armita esteve hospitalizada e impossibilitada de receber visitas da família.

Morreu este sábado a jovem iraniana que esteve um mês em coma após um incidente no metro de Teerão, capital do irão. Armita Garawand tinha 16 anos."Armita Garawand, estudante em Teerão, morreu há uma hora, após tratamento médico intensivo e 28 dias de hospitalização em cuidados intensivos", informou a agência noticiosa Borna, citada pelo jornal Barron's.Armina terá sido atacada pela polícia da moralidade local por não usar 'hijab', dizem os grupos ativistas. As autoridades contrariam a acusação e dizem que Armita caiu inanimada devido às pressões arteriais baixas.