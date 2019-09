"Jovem muito feliz": Greta Thunberg responde a ironia de Trump para se descrever no Twitter

Depois do discurso de Greta Thunberg perante os líderes mundiais na cimeira sobre o clima da ONU, Donald Trump partilhou o vídeo da intervenção da ativista no Twitter. Enquanto discursava, a ativista pelo clima de 16 anos chorou. Trump ironizou e descreveu-a no tweet como uma "jovem muito feliz ansiosa por um futuro brilhante e maravilhoso".

Agora, a sua ironia transformou-se na biografia de Greta Thunberg no Twitter.

Os líderes mundiais foram criticados por Greta Thunberg por não fazerem nada contra as alterações climáticas. "Roubaram-me os sonhos e a infância com as vossas palavras vazias. Os olhos de todas as gerações futuras estão sobre vocês. E se escolhem falhar-nos nunca vos vamos perdoar. Não deixaremos que se safem com isto. Aqui e agora é onde marcamos o limite", sublinhou.

No Twitter, Trump partilhou o vídeo da intervenção no dia 24 de setembro com a seguinte legenda: "Parece uma jovem muito feliz ansiosa por um futuro brilhante e maravilhoso. É tão bom ver isso!"





She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

No mesmo dia, Greta Thunberg mudou a biografia da sua página no Twitter para "jovem muito feliz ansiosa por um futuro brilhante e maravilhoso". Antes, lia-se: "ativista pelo clima com 16 anos e síndrome de Asperger".