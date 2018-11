Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 13 anos premiada por ensaio sobre a violência morre baleada em casa

Estudante norte-americana recebeu prémio na cidade de Milwaukee, em 2016.

12:50

Uma jovem norte-americana de 13 anos morreu dentro de casa depois de ser atingida por uma bala perdida, esta segunda-feira.



A notícia, avançada pela BBC, relembra que a jovem, Sandra Parks, venceu o prémio por um ensaio sobre a violência na cidade de Milwaukee



"Estamos num estado de caos. Na cidade em que moro, ouço e vejo exemplos de caos quase todos os dias. Crianças pequenas são vítimas de violência armada sem sentido (...)", referiu, há dois anos, Sandra Parks na apresentação do ensaio relacionado com a criminalidade.



Sandra estudava na Keefe Avenue School e o seu trabalho - que intitulou de "Our Truth" (A Nossa Verdade) - ganhou o terceiro lugar no concurso anual de ensaios Martin Luther King Jr. das Escolas Públicas de Milwaukee, cidade localizada no Estado norte-americano do Wisconsin.