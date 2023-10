Jovem que estava na discoteca que se incendiou em Espanha enviou um áudio à mãe: "Amo-te. Vamos morrer"

O pai de uma das desaparecidas no incêndio numa discoteca em Múrcia, Espanha, revelou que a filha mandou um áudio à mãe, depois das seis da manhã. "Mãe, amo-te, vamos morrer", disse a jovem, de 28 anos.Segundo o El Español, Jairo revela que na gravação da filha se ouvem gritos e pessoas a pedir para que se ligassem as luzes para ser possível ver. Depois de enviar o áudio, o telefone desligou-se e não voltou a dar sinal."Enviou-nos um áudio. O suficiente para se despedir", revela o homem.Pelo menos 13 pessoas morreram no incêndio numa zona conhecida de estabelecimentos de diversão noturna em Múrcia e quatro ficaram feridas. Há vários desaparecidos.