Jovem tem sexo com professora e fica furioso com a mãe por expor relacionamento

Wisconsin, Estados Unidos da América. A mulher foi acusada de violação sexual, depois da mãe do jovem ter denunciado o caso. Segundo o Daily Star, a professora e o aluno envolveram-se duas vezes.A polícia informou em comunicado que Abby Dibbs, de 35 anos, foi detida na quarta-feira por violação sexual e foi presente a tribunal. O juiz determinou o pagamento de 3500 dólares (mais de 2800 euros) de coima e foi proibida de contactar com menores de idade, sem a supervisão de outros adultos, à exceção dos filhos e dos sobrinhos.Entretanto, a escola comunicou que foram tomadas as medidas adequadas e que a professora já não dá aulas naquela escola e que irá "garantir um ambiente seguro".