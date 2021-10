Jovem turca de 24 anos é a mulher mais alta do mundo

Rumeysa Gelgi, de 24 anos e de nacionalidade turca, é a mulher mais alta do mundo, com 215,16 centímetros. A altura de Rumeysase deve-se a uma condição chamada síndrome de Weaver, que provoca crescimento acelerado, disse o Guinness World Records em comunicado.





A altura de Gelgi foi reavaliada este ano, após, em 2014, quando tinha 18 anos, ter sido eleita a adolescente mais alta do mundo.



Devido à sua condição, Gelgi costuma deslocar-se numa cadeira de rodas, mas consegue, também, usar um andarilho durante curtos períodos de tempo.

A jovem turca quer usar os meios que tem, incluíndo as redes sociais, para informar as pessoas sobre condições médicas raras, como o síndrome de Weaver. "Cada desvantagem pode ser transformada numa vantagem, por isso aceite-se como é, esteja ciente do seu potencial e dê o seu melhor", disse através de comunicado