Jovem com doença de "Benjamin Button" morre aos 18 anos em corpo de 144

A jovem Ashanti Smith, morreu aos 18 anos no último sábado, vítima da síndrome de Huntchinson-Gilford, uma doença rara de envelhecimento acelerado, geralmente chamada como "doença de Benjamin Button".





A jovem, do Reino Unido, morreu semanas depois de completar 18 anos, num corpo de uma pessoa de 144 e a mãe, Phoebe Louise Smith, prestou-lhe uma última homenagem, lembrando como era uma pessoa "brilhante" e "bonita", de acordo com o jornal Mirror.Ashanti morreu ao lado dos pais e de uma grande amiga, de 25 anos. Algumas das suas palavras finais para a mãe terão sido "tens que me deixar ir".

"A vida de Ashanti foi uma alegria. Embora a progéria tenha afetado a sua mobilidade, não afetou mais nada", disse a mãe, Phoebe. "Ela era uma típica adolescente de 18 anos e eu adorava tudo nela. Ela era brilhante, ela era idiota. Dizia o que pensava e todos sabiam disso", recordou.