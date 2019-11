Jovens manifestantes cercados pela polícia em universidade de Hong Kong

Centenas de manifestantes pró-democracia, na sua maioria jovens estudantes, estão desde o fim de semana cercados pela polícia na Universidade Politécnica de Hong Kong, um dos principais epicentros dos protestos que há meses abalam a antiga colónia britânica. As forças de segurança exigem a "rendição total" dos manifestantes e teme-se um banho de sangue.





Cronologia dos protestos em Hong Kong

Durante a madrugada e a manhã desta segunda-feira, pequenos grupos de manifestantes tentaram furar o cerco policial mas foram rapidamente detidos pelas forças antimotim. Num dos casos, os estudantes chegaram a deslizar por cordas de um viaduto e foram recolhidos por motos que os aguardavam, desconhecendo-se se conseguiram escapar.



Do outro lado das barreiras policiais, outros grupos de manifestantes tentavam criar manobras de diversão para facilitar a fuga dos estudantes, mas eram rapidamente dispersados por balas de borracha e granadas de gás lacrimogéneo.



Ao final da tarde desta segunda-feira, a polícia avisou que a rendição "é a única opção" para os cerca de 300 a 400 estudantes que estão barricados no campus da universidade, que durante o fim de semana foi palco dos mais violentos confrontos desde o início dos protestos pró-democracia, com os manifestantes a lançarem pedras e cocktails molotov conta os polícias, que responderam com gás lacrimogéneo, balas de borracha e canhões de água.



Dezenas de pessoas ficaram feridas, incluindo um polícia atingido por uma flecha disparada pelos estudantes, numa escalada que levou as autoridades a ameaçarem usar balas verdadeiras para travar a violência contra as forças de segurança.



A situação no interior da universidade começava esta segunda-feira a ficar desesperada, com a água e a comida a escassear e muitos feridos a necessitarem de ajuda médica. Outros sofriam de hipotermia após terem sido atingidos pelos canhões de água da polícia.



"A situação está muito perigosa. Se a polícia decidir entrar à força haverá uma forte resistência e tememos um banho de sangue", avisou o deputado Jasper Tsang, que estava a tentar negociar uma rendição pacífica dos manifestantes.





SAIBA MAIS

1997

Foi o ano em que Hong Kong foi devolvido à China após 156 anos de administração britânica.



Guerra do Ópio

Hong Kong foi ocupado pelas tropas britânicas durante a Guerra do Ópio (1839–1842). Em 1898, acabou por ser alugado à coroa britânica por 99 anos.



Um país, dois sistemas

Pequim tem governado Hong Kong ao abrigo da fórmula ‘um país, dois sistemas’, que prevê a manutenção do sistema capitalista com um elevado grau de autonomia por 50 anos.