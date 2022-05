Juan Carlos assiste a jogo de andebol do neto 

#EFETV | El encuentro entre el emérito y Pablo Urdangarín a pie de pista.



O ex-rei de Espanha, Juan Carlos, assistiu a um jogo de andebol do neto, em Pontevedra, na cidade da Galiza. Juan Carlos chegou a Espanha na quinta-feira, uma visita que não fazia há quase dois anos, depois de ter deixado o país por ser alvo de três investigações judiciais.No jogo entre as equipas Cisne e Barcelona, o ex-rei de Espanha precisou de ajuda para se sentar nas bancadas do pavilhão.Pablo Urdangarin, filho da infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, cumprimentou o avô com abraços e beijos na sua chegada.Depois de ter chegado à Galiza, o ex-rei de Espanha foi proibido pelo governo espanhol de dormir no palácio de Zarzuela, a residência mais conhecida dos reis espanhóis. Juan Carlos vive agora em Abu Dhabi desde agosto de 2020, depois do escândalo financeiro.