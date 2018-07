Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz alemão recusa extradição de Puigdemont por desvio de fundos

Supremo Tribunal espanhol decide retirar mandado europeu de detenção contra ex-líder catalão e outros cinco fugitivos.

Por Ricardo Ramos | 09:10

O juiz Pablo Llarena, do Supremo Tribunal espanhol, rejeitou esta quinta-feira a extradição de Carles Puigdemont apenas pelo crime de desvio de fundos e decidiu retirar o mandado europeu de detenção contra o ex-presidente catalão e outros cinco independentistas fugidos à justiça, que a partir de agora são livres de se deslocarem livremente no estrangeiro e só serão detidos se voltarem a pisar território espanhol.



Na origem do recuo está a decisão do Tribunal de Schleswig-Holstein, Alemanha, que na semana passada recusou extraditar Puigdemont pelo crime de rebelião por considerar que os eventos que rodearam o referendo de outubro não atingiram o grau de violência necessário para justificar a acusação. O tribunal alemão admitiu apenas extraditar o líder independentista catalão por desvio de fundos, o menor dos crimes de que é acusado em Espanha, punido com uma pena máxima de até 12 anos, enquanto a rebelião pode chegar aos 30 anos.



O juiz Llarena considera que o tribunal alemão extravasou largamente as suas competências ao limitar o tipo de crime pelo qual Puigdemont podia ser julgado em Espanha, mas decidiu não recorrer para o Tribunal Europeu de Justiça, optando antes por retirar o mandado europeu de detenção contra o líder catalão e os outros cinco separatistas foragidos, condenando-os, na prática, a um exílio forçado de pelo menos 20 anos, o período que as acusações de que são alvo em Espanha leva a prescrever.