Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça alemã aprova extradição de Puigdemont para Espanha

Este será apenas julgado pelo crime de desvio de fundos públicos e não de rebelião.

Por Ricardo Ramos | 09:05

A Justiça alemã autorizou a extradição para Espanha do ex-presidente catalão Carles Puigdemont, mas apenas para ser julgado pelo crime de desvio de fundos públicos e não de rebelião, como tinha sido solicitado pelo juiz espanhol.



O tribunal de Schleswig-Holstein alega que os acontecimentos que rodearam o referendo independentista "não alcançaram o grau de violência necessária" para que Puigdemont pudesse ser acusado de alta traição, crime que no Código Penal alemão equivale ao crime de rebelião em Espanha.



"Derrotámos a principal mentira sustentada pelo Estado espanhol", exultou Puigdemont. Já o PM espanhol, Pedro Sánchez, disse que "o mais importante é que Carles Puigdemont será julgado em Espanha".



O crime de rebelião pode ser punido com uma pena de até 30 anos de cadeia, enquanto o desvio de fundos não vai além dos 12 anos.