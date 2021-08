Julgamento do caso "dívidas ocultas" arranca segunda-feira em Moçambique

O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo inicia na próxima segunda-feira o julgamento de 19 arguidos acusados de envolvimento no caso das "dívidas ocultas", um esquema que envolveu altas figuras do Estado moçambicano, bancos internacionais e estaleiros navais.

As audiências de julgamento vão decorrer numa tenda da cadeia de máxima segurança da Machava, província de Maputo, devido à necessidade de maior espaço, melindre do caso e cautelas com a segurança dos intervenientes do processo.

Pela competência territorial do caso, as audiências deviam decorrer numa das salas das instalações do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, situadas na baixa da capital.