Justiça do Irão decreta a primeira sentença de morte devido aos protestos no país

A Justiça iraniana decretou a primeira sentença de morte a um ativista que participou nos protestos contra o regime autoritário do Irão, que têm decorrido no país e que têm vindo a abalar a liderança clerical. A emissão da primeira sentença de morte pela justiça iraniana fez com que várias associações locais apelassem a manifestações idênticas contra o regime autoritário de Teerão.Após quase dois meses de manifestações no Irão, que surgiram no seguimento da morte de Mahsa Amini, as autoridades iranianas colocaram em prática medidas restritivas que levaram à detenção de milhares de manifestantes.Segundo informação divulgada pelo jornal The Guardian, um indivíduo anónimo foi condenado pelo tribunal de Teerão à morte, por ser considerado suspeito de incendiar um edifício governamental, perturbar a ordem pública, conspirar, cometer crimes contra a segurança nacional e ainda por ser considerado um "inimigo de Deus e da corrupção na Terra". Esta foi a primeira sentença emitida pela justiça do Irão.Um outro tribunal em Teerão condenou mais cinco pessoas a pena de prisão, entre cinco a 10 anos, por conspirarem e cometerem crimes que colocaram em risco a segurança nacional.O director da Organização Não Governamental Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, revelou que cerca de 20 pessoas já foram condenadas com pena de morte, segundo informações oficiais.O Irão está mergulhado, desde setembro de 2022 numa onda de manifestações devido à morte de Mahsa Amini, a jovem curda de 22 anos que morreu nas mãos da polícia da moralidade, após ser acusada de utilizar o véu islâmico de forma incorreta.