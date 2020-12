Justiça italiana confirma pena de nove anos de prisão para Robinho por violação

O Tribunal de Justiça de Milão confirmou a sentença de nove anos de prisão para o futebolista Robinho, por participar numa violação sexual coletiva contra uma jovem de 23 anos, em 2013, segundo informou hoje a comunicação social transalpina.

O antigo avançado brasileiro do Real Madrid e do Manchester City atuava nos italianos AC Milan quando terá alegadamente participado com um amigo, Ricardo Falco, na violação a uma jovem de origem albanesa, que festejava o aniversário numa discoteca situada na cidade de Milão.

"Esta sentença é um exemplo de proteção à mulher e mostra que o sistema funciona, quando necessário", disse o advogado da jovem, Jacopo Gnocchi, em depoimentos recolhidos pela imprensa italiana.

O veterano internacional brasileiro, de 36 anos, assinou contrato com o Santos em outubro passado, mas viu o clube no qual se formou rescindir contrato, para se "concentrar exclusivamente na sua defesa" no processo judicial.