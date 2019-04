Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Kate diz que PJ ofereceu liberdade ao marido caso esta se entregasse pela morte de Maddie

Mãe de menina que desapareceu na praia da Luz, em 2007, fez revelações surpreendentes no seu livro "Madeleine".

15:05

Quase 12 anos depois do desaparecimento de Madeleine McCann, em 2007, no Algarve, a mãe da menina, Kate McCann, afirma que recebeu uma proposta por parte da polícia portuguesa que considerou "ofensiva". As declarações surgem no livro da sua autoria "Madeleine".



De acordo com o jornal britânico The Sun, a Policia Judiciária portuguesa propôs a Kate um acordo: caso ela admitisse ter matado a filha, na altura com quatro anos de idade, o marido Gerry ficaria em liberdade.



O mesmo jornal diz ainda que a proposta das autoridades prometia a Kate uma pena de apenas dois anos de prisão, caso Kate confessasse a causa da morte da menina e o local onde tinha escondido o corpo.



Também o advogado que estava a acompanhar o casal terá dito a Kate que era "muito melhor" aceitar a proposta da PJ portuguesa do que o casal ser acusado de homicídio.



Desta forma, Gerry podia regressar para Inglaterra, trabalhar e tomar conta dos irmãos mais novos de Maddie, dois gémeos.



Tanto Kate como Gerry terão recusado a proposta pois dizem estar inocentes.



A menina desapareceu em maio de 2007, do apartamento da Praia da Luz, no Algarve. Passados quase 12 anos há ainda quem acredite que a criança está viva.