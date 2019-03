Kate revela as três alcunhas carinhosas de Charlotte

Duquesa de Cambridge divulgou os nomes pelos quais a filha é tratada no seio familiar.

Apesar de manterem constantemente uma postura irrepreensível, os membros da família real britânica têm provado que há práticas comuns que não dispensam. No Palácio de Buckingham, é comum os príncipes e princesas adotarem alcunhas e tratarem-se por elas na intimidade do lar.Agora, Kate Middleton revelou durante a visita oficial à Irlanda do Norte com o marido, William, qual o 'nickname' carinhoso pelo qual trata a filha do meio, Charlotte.Aquando da viagem, a duquesa de Cambridge trocou umas palavras com a bloguer Laura-Anne , mãe de uma menina chamada Bertie, que tem a mesma idade que a princesa Charlotte.Citada pelo Daily Star, a irlandesa divulgou as três alcunhas que Kate gosta de chamar à filha: Lottie, Charlie e Poppet.Uma fonte próxima da família real revelou que este costume em atribuir alcunhas aos membros da família é uma prática que os ajuda a comunicar uns com os outros, ajudando a quebrar o gelo da rigidez que lhes é naturalmente atribuída na sua condição de monarcas.