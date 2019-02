Príncipe William sobre bebés recém-nascidos: "É assustador"

Herdeiro do trono britânico participou em sessão de esclarecimento para jovens pais e partilhou receios.

O príncipe William foi o protagonista de uma sessão de aconselhamento e de educação familiar para futuros pais. O duque de Cambridge foi recebido no The Abbey Centre em Westminster, Londres, Inglaterra, para ajudar os jovens pais nas tarefas práticas e famílias com os recém-nascidos, numa inicitavia designada como 'Future Dads'.



Durante a formação, o príncipe William falou abertamente sobre os receios e medos que sentiu após ter sido pai. "Eles são tão frágeis e é tudo tão pequeno, os dedos, os pés, que sentimos que se lhes mexermos muito vamos magoá-los e partir alguma coisa, mas não vamos, eles não se vão partir", partilha o duque, na procura de dar mais confiança àqueles que vão entrar nesta nova fase da vida.



"São muito vulneráveis e é nisso que pensamos a maior parte do tempo. Preocupamo-nos, pensamos no que vamos fazer. É muito assustador o facto de eles serem tão pequeninos quando nascem", revela o neto da Rainha Isabel II.



Recorde-se que o príncipe William é casado com Kate Middleton com quem tem três filhos, George, de cinco anos, Charlotte, de três, e Louis, com apenas nove meses.