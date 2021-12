Kickboxer negacionista que apelidou doença de "pequeno vírus" morre após contrair Covid-19

Fred Sinistra, ex campeão mundial de kickboxing, morreu no início do mês de dezembro por complicações derivadas da Covid-19.



O atleta de 41 anos, conhecido como Frederic ‘The Undertaker’ Sinistra, morreu em casa, na Bélgica, após ter tido alta hospitalar.







Apesar do internamento, Sinistra nunca deixou de partilhar imagens nas redes sociais. "Um lutador nunca abdica. Vou voltar ainda mais forte", chegou a escrever numa publicação no Instagram.



A notícia da morte foi revelada pela própria mulher, no passado dia 16 de dezembro, nas redes sociais.







