Kim Jong-un ameaça com "nova arma" e compara Trump a um "gangster"

A moratória foi imposta após um acordo entre Trump e Kim, mas Pyongyang já testou vários mísseis de curto alcance no mar e imagens de satélite indicam que os testes para programas nucleares continuam.



Kim Jong-un prometeu manter os programas nucleares em suspenso mas ressalvou que essa decisão será avaliada mediante o comportamento dos Estados Unidos.



O Presidente norte-americano mostrou-se na terça-feira confiante no compromisso de desnuclearização do líder norte-coreano, apesar de Pyongyang ter anunciado o fim da moratória sobre ensaios nucleares. A moratória foi imposta após um acordo entre Trump e Kim, mas Pyongyang "Assinámos um documento que fala de desnuclearização. Essa foi a frase número um em Singapura [palco, em junho do ano passado, da primeira cimeira entre os dois líderes]. Acho que ele [Kim Jong-un] é um homem de palavra", afirmou Donald Trump, em declarações aos jornalistas. Trump falava antes de assistir às festividades do dia de Ano Novo na sua casa de férias na Flórida, no sudeste dos EUA, horas depois de Pyongyang anunciar o fim da moratória sobre os ensaios nucleares e de mísseis balísticos intercontinentais.

Kim Jong-un acusou Donald Trump de fazer "exigências de gangster" e de manter a "política hostil" no que toca à Coreia do Norte. O presidente norte-americano exige a desnuclearização do país, mas Kim não parece estar interessado em corresponder às expectativas de Trump.O presidente da Coreia do Norte promete revelar uma nova "arma estratégica" e mantém planos nucleares 'em cima da mesa' apesar das ameaças dos Estados Unidos.O presidente do Partido dos Trabalhadores da Coreia alegou também que não existem razões que levem a Coreia do Norte a limitar-se por uma moratória autodeclarada em testes de bombas nucleares e mísseis balísticos intercontinentais.