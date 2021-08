Kunduz cai nas mãos dos radicais talibã

Os radicais talibã conquistaram este domingo a cidade de Kunduz, uma das maiores do Afeganistão, elevando para quatro o número de capitais provinciais ocupadas pelas suas forças desde sexta-feira. Segundo fontes locais, só o aeroporto da cidade resistia ainda.





Kunduz é o mais importante centro urbano tomado este ano e é a consolidação de um avanço sobre cidades importantes que parece destinado a devolver-lhes o poder no Afeganistão. Nos últimos dias, os talibã tinham conquistado Zaranj, capital da província de Nimroz, (no sudoeste) e Sheberghan, capital de Jowzjan, (no norte).

O avanço tem sido muito rápido desde a retirada da quase totalidade das forças dos EUA, em julho, permitindo aos talibã ocuparem boa parte do país. Mas até à passada semana detinham sobretudo áreas rurais. Agora, ameaçam cada vez mais centros urbanos. Ontem, por exemplo, Sar-e-Pul, capital da província do mesmo nome no norte afegão, caiu também para os talibã, que mantinham ainda duros combates junto a Herat, no oeste, e em Kandahar e Lashkar Gah, nas regiões mais a sul.