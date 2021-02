Lady Gaga vai pagar mais de 80 mil euros pelos cuidados médicos do responsável pelos cães da cantora baleado em Los Angeles

A cantora Lady Gaga vai pagar as contas médicas de Ryan Fischier, o responsável pelos cães da cantora, que foi baleado quatro vezes no peito por um grupo que roubou os dois cães enquanto Ryan os passeava em West Hlooywood, Los Angeles, Estados Unidos da América.







Ryan está internado no hospital desde quarta-feira, em recuperação, segundo o informação do DailyMail.