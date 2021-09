Laranjas e uvas são as frutas mais poluídas com pesticidas? Estudo diz que sim

Um estudo realizado no Reino Unido pela empresa Pesticide Action Network revela que quase todas as laranjas e uvas têm um verdadeiro "cocktail" de pesticidas.



Foram encontrados 122 pesticidas diferentes nas 12 frutas e vegetais mais poluentes do mundo. Na lista, para além das laranjas e uvas, encontram-se também os frutos secos, as cenouras, o feijão, a manga, as pêras, as ervilhas, as ervas aromáticas, o quiabo, a alface.





O jornal The Guardian avança que o estudo revela também que cerca de 61% dos pesticidas são classificados como "altamente perigosos" e são, portanto, nocivos para a saúde humana tendo muitas ligações ao cancro.Embora os níveis dos pesticidas de cada fruta e vegetal estejam dentro dos limites legais, os ativistas temem que a combinação de vários produtos químicos possa ser particularmente prejudicial à saúde das pessoas.

Nick Mole, da empresa Pesticide Action Network, disse ao The Guardian que os números mostram que cada vez mais existem provas "de que os produtos químcos aos quais somos expostos diariamente nas nossas vidas podem ser tóxicos".