Le Pen desvaloriza alertas dos mercados após subida nas sondagens para as presidenciais francesas

A candidata de extrema-direita Marine Le Pen desvalorizou esta quinta-feira o que chamou “visão apocalíptica” dos mercados financeiros e dos grandes investidores, preocupados com a sua subida nas sondagens, que a colocam como grande rival de Emmanuel Macron na corrida à Presidência. Marine garante que tem um programa “sério” e que está mais preocupada com os eleitores do que com os mercados.









Em entrevista à rádio RTL, a candidata do Reagrupamento Nacional (nome, desde 2018, da antiga Frente Nacional, fundada pelo pai, Jean-Marie Le Pen) assegurou, apesar de tudo, que o seu programa apoia os negócios, embora o objetivo seja “devolver dinheiro aos franceses”, mediante uma baixa de impostos e também da contribuição da França para o orçamento da União Europeia.

“As políticas que quero implementar não se destinam aos mercados financeiros, o que representa uma mudança em relação a Macron”, disse. E sublinhou a promessa de devolução da França aos franceses ao reiterar: “Não são os mercados nem a grande finança internacional que criam empregos.”





As últimas sondagens teimam em antecipar a vitória de Macron na segunda volta, mas a subida da tendência de abstenção, que pode aproximar-se dos 30% (a mais alta de sempre em Presidenciais francesas), está a criar preocupação na campanha do Presidente em funções, em que alguns admitem que uma vitória de Le Pen não é cenário impossível.