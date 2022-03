Lego suspende envio de produtos para a Rússia

A Lego anunciou esta quinta-feira a suspensão temporária do envio de produtos para a Rússia, devido a sanções comerciais impostas por vários países ocidentais, na sequência da invasão da Ucrânia.

"Suspendemos o transporte dos nossos produtos para a Rússia, devido ao efeito das sanções e ao ambiente imprevisível de operação", informou a empresa dinamarquesa, em comunicado citado pela agência noticiosa EFE.

A Lego junta-se assim a outras grandes empresas dinamarquesas, como a de navegação Maersk ou a de energia eólica Vestas, que decidiram suspender parcial ou totalmente as suas atividades comerciais na Rússia, nos últimos dias.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades. As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de 100 mil deslocados e pelo menos 836 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, justificou a "operação militar especial" na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar o país vizinho, afirmando ser a única maneira de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional, e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.