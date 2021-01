"Lembrem-se que a violência nunca é resposta, nunca será justificada": Melania Trump despede-se enquanto primeira-dama

primeira-dama dos EUA, Melania Trump, publicou uma mensagem em vídeo de despedida esta segunda-feira através do Twitter, relembrando seu tempo na Casa Branca nos últimos quatro anos.

Melania aproveitou o momento para refletir sobre a pandemia da Covid-19, assim como a iniciativa "Be Best" e as histórias "inesquecíveis" que ouviu de pessoas de todo o país.

"Meus companheiros americanos, foi a maior honra da minha vida servir-vos como primeira-dama dos Estados Unidos. Fui inspirada por incríveis americanos do nosso país que elevaram as nossas comunidades, coragem, bondade e graça. Ao fim de quatro anos, penso em todas as pessoas que levei para casa no meu coração e as incríveis histórias de amor, patriotismo e determinação ", reforçou Melania.





A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4 — Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021





"Lembrem-se sempre que a violência nunca é a resposta, e nunca será justificada", despediu-se Melania enquanto primeira-dama.