Líder basco acusa PP de “mau perder”

Populares vão usar maioria no Senado para alterar Orçamento e punir nacionalistas pelo apoio à moção de censura que derrubou Rajoy.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O líder do Partido Nacionalista Basco (PNV), Andoni Ortuzar, acusou o Partido Popular (PP) de "vingança" e "mau perder" por ameaçar retirar do Orçamento os 540 milhões de euros destinados ao País Basco como retaliação pelo apoio do partido à moção de censura que derrubou Mariano Rajoy e levou os socialistas ao poder.



"Em política, o afã de vingança e revanchismo costuma correr mal contra quem o pratica, não contra quem o sofre", afirmou Ortuzar, lembrando que o próprio Rajoy considerou o Orçamento como "o melhor de sempre". "Desvirtuar o Orçamento agora seria mau perder", acusou.



Em causa estão os 540 milhões em investimento estatal prometidos por Rajoy ao País Basco para garantir o apoio do PNV ao Orçamento. No entanto, dois dias depois de o Orçamento ser aprovado no Parlamento, o partido basco votou a favor da moção de censura que derrubou o governo do PP, após receber garantias de Sánchez de que manteria o Orçamento negociado por Rajoy.



Agora, os populares ameaçam usar a sua maioria no Senado para alterar o Orçamento e retirar os fundos prometidos ao PNV. Os dirigentes do PP acusam os nacionalistas bascos de hipocrisia e lembram que foram eles que rasgaram "de forma unilateral" o acordo existente.



Madrid mantém controlo das contas catalãs

O novo governo socialista vai continuar a controlar diretamente as Finanças da Catalunha, apesar do levantamento do Artigo 155 e consequente reposição da autonomia regional.



Sánchez admite, no entanto, devolver o controlo das contas à Generalitat "à medida que a legalidade for sendo reposta". Sobre a exigência independentista de transferir os separatistas detidos para mais perto da Catalunha, o PSOE diz que a decisão "cabe à Justiça".



Borrell nos Negócios Estrangeiros

O ex-presidente do Parlamento Europeu Josep Borrell, de 71 anos, é o primeiro nome do novo governo a ser conhecido. O veterano político socialista, que foi ministro das Obras Públicas, Transportes e Ambiente com Felipe González (1991-96) vai ocupar pasta dos Negócios Estrangeiros.



PORMENORES

Ministério da Igualdade

O PM Pedro Sánchez vai recuperar o Ministério da Igualdade criado por Zapatero em 2008 e criar um Comissariado Contra a Pobreza Infantil. Admite ainda nomear pessoas do Podemos e outros partidos para o Tribunal Constitucional e outros órgãos.



Marcação ao governo

O Podemos está a pressionar Sánchez a incluir dois temas da sua agenda já na primeira reunião do novo Conselho de Ministros. São eles as licenças de paternidade e maternidade iguais e a indexação da subida das pensões à inflação.