Líder da oposição sul-coreana recupera depois de ter sido esfaqueado no pescoço

O líder da oposição sul-coreana, Lee Jae-myung, está a recuperar nos cuidados intensivos, após ter sido esfaqueado no pescoço na terça-feira, informaram esta quarta-feira fontes do Partido Democrático (PD) que representa.

"Lee está na UCI [unidade de cuidados intensivos] e só os seus familiares o podem visitar", afirmou o porta-voz do PD, Park Sung-joon, à agência noticiosa Yonhap.

Os médicos do Hospital da Universidade Nacional de Seul que o operaram não fizeram declarações sobre o estado de saúde de Lee. Têm sido os membros do PD a informarem os meios de comunicação social sobre o estado de saúde do político.