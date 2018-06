Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Líder do Podemos acusa Sánchez de querer governar à direita

"Em 24 horas esqueceu quem o pôs no poder", diz Pablo Iglesias.

Por F.J.G. | 01:30

No dia em que prestaram juramento os 17 ministros do novo governo socialista de Pedro Sánchez, o líder do Podemos, Pablo Iglesias, apoiante crucial da moção de censura que derrubou o anterior executivo do PP, acusou o primeiro-ministro de ingratidão e ameaçou retirar-lhe apoio parlamentar.



"Só demorou 24 horas a esquecer-se de quem o tornou chefe de governo", afirmou Iglesias, ameaçando os socialistas: "Se preferem pôr-se de acordo com o PP ou o Cidadãos, vão ver!", e frisou que "passar pelo governo com o governo mais fraco da História de Espanha vai ser um calvário para Sánchez".



Iglesias quis sublinhar, assim, a falta e apoio ao governo. De facto, os socialistas têm apenas 84 deputados, em comparação com os 137 do PP, que governou com o apoio dos 32 deputados do Cidadãos.



A proposta do Podemos, quando apoiou a moção de censura, foi um governo socialista apoiado pelos 155 deputados das bancadas do PSOE (84), do Podemos (67) e do Compromís (4). Dos ministros que ontem tomaram posse, o Podemos destacou pela negativa o do Interior. O juiz Fernando Grande-Marlaska é considerado "um homem com um currículo de direita".



PORMENORES

Feminismo no juramento

A tomada de posse dos 17 membros do novo governo espanhol, 11 deles mulheres, ficou marcada por uma inovação. A fórmula habitual de juramento refere um conselho de ministros, mas muitos referiram um "conselho de ministras e ministros".



Ministro odeia desporto

O novo ministro da Cultura e Desporto confessou no passado "odiar" desporto. Por isso, ao ser nomeado, Màxim Huerta quis dar garantias. "Sabeis que não pratico [...], mas vou mimá- -lo e amá-lo", escreveu no Twitter, acrescentando: "Desporto é educação e cultura."