Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Saída de Rajoy abre corrida à liderança

Ex-PM de Espanha deixa chefia do Partido Popular e anuncia adeus à política entre lágrimas.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O ex-primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy anunciou esta terça-feira a sua demissão da liderança do Partido Popular (PP) e o adeus à política ao fim de quase quatro décadas. A demissão, já esperada, abre formalmente a corrida à liderança do partido, que há muito vinha a ser travada nos bastidores mas que ninguém esperava que chegasse tão cedo.



"Chegou o momento de colocar um ponto final nesta história. O PP deve seguir em frente sob a liderança de outra pessoa. É o melhor para mim, para o partido e, assim acredito, para o país", disse Rajoy, por entre lágrimas, na reunião do Comité Executivo Nacional, admitindo que os últimos dias "não foram fáceis".



Ainda há onze dias, Rajoy tinha acabado de garantir a aprovação do Orçamento de Estado e preparava-se para governar tranquilamente até às eleições de 2020, mas a sentença do caso Gürtel, em que o seu testemunho foi considerado "pouco credível" deitou tudo por terra e precipitou a moção de censura socialista que acabaria por derrubar o seu governo.



Rajoy sai sem deixar sucessor designado. O presidente da Junta da Galiza, Alberto Nuñez Feijóo, a ex-número dois do governo, Soraya Sáenz de Santamaría, e a a secretária-geral do PP, Dolores de Cospedal, são, para já, os grandes favoritos à liderança.



Adversários entre críticas e elogios

No adeus a Rajoy, os rivais dividiram-se. PSOE e Cidadãos lembraram a corrupção e disseram que "já devia ter ido". Já o Podemos diz que "foi uma honra" tê-lo como rival e o PNV desejou-lhe "o melhor na sua nova vida".



Mulheres dominam governo de Sánchez

O novo governo liderado pelo socialista Pedro Sánchez continua a ganhar forma e as primeiras indicações apontam para um executivo dominado pelas mulheres.



Dos sete ministros já conhecidos, cinco são mulheres, incluindo a vice-presidente do governo, Carmen Calvo, que ficará igualmente responsável pela pasta da Igualdade. Destaque ainda para a nova ministra da Economia, Nadia Calviño, até agora responsável pelo Orçamento da UE.



SAIBA MAIS

2003

foi o ano em que Rajoy assumiu a liderança do PP, sucedendo a José María Aznar. Perdeu as duas primeiras eleições mas venceu em 2011, 2015 e 2016.



37 anos na política

Rajoy entrou na política em 1981 como deputado regional na Galiza. Foi deputado, ministro e vice-presidente do governo antes de ser eleito PM.