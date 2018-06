Rajoy anuncia que vai abandonar liderança do Partido Popular após queda do Governo

"É o melhor para mim, melhor para o patido e melhor para Espanha", disse o político de 63 anos para os membros do partido.



Os socialistas tomaram assim o lugar do Partido Popular após terem sido tornados públicos vários casos de corrupção ligados a Mariano Rajoy.



O político espanhol fez uma publicação no Twitter nos últimos minutos onde afirma que a situação económica de Espanha e a "boa gestão são a marca do Partido Populista".





De la crisis a la recuperación, hemos dado la vuelta a la situación económica de España y ahora estamos muy cerca de alcanzar el récord de afiliación a la Seguridad Social. La buena gestión es la marca del @PPopular. pic.twitter.com/BRCtxKNgbH — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 5 de junho de 2018





Mariano Rajoy presidiu o partido durante 14 anos e despede-se orgulhoso do legado que deixou. O líder conservador assume ainda: "Não imagino a minha vida fora do Partido Popular porque é a minha vida".





@marianorajoy "He tenido el honor de presidir el PP durante 14 años, la mejor organización política. Agradezco vuestro apoyo en toda clase de circunstancias; seguiré con vosotros porque no imagino mi vida fuera del Partido Popular y porque esto es mi vida". #GraciasRajoy pic.twitter.com/1jBcZfy12n — Partido Popular (@PPopular) 5 de junho de 2018