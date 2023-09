O líder norte-coreano, Kim Jong-un, já se encontra na Rússia, onde deverá reunir-se com o presidente russo, Vladimir Putin, e com o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, avança o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela agência de notícias Interfax.Kim Jong-un seguiu este domingo num comboio especial rumo à Rússia.Em atualização