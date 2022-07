Ligação de comboio entre Madrid e Galiza condicionada devido ao incêndio de Zamora

"Devido a um incêndio junto à via, a Adif suspendeu a circulação entre Otero de Bodas e Zamora, que afeta os comboios AVE e Alvia Galicia-Madrid.









Neste momento existem seis incêndios que são de grande preocupação em Espanha, entre eles Tábara e Almaraz de Duero (ambos em Zamora), Cebreros (Ávila), San Adrián de Valdueza (León), Folgoso do Courel (Lugo) e Carballeda de Valdeorras (Ourense). Até ordem em contrário, está suspenso todo o tráfego entre a Galiza e Madrid e vice-versa", explicou a empresa no Twitter.Neste momento existem seis incêndios que são de grande preocupação em Espanha, entre eles Tábara e Almaraz de Duero (ambos em Zamora), Cebreros (Ávila), San Adrián de Valdueza (León), Folgoso do Courel (Lugo) e Carballeda de Valdeorras (Ourense).

causaram duas mortes em Zamora : um bombeiro florestal e um pastor.

A empresa que opera os comboios de Espanha decidiu cortar, pelo segundo dia consecutivo, a conexão ferroviária entre Madrid e Galiza. Em causa está o enorme incêndio de Zamora que continua a ganhar terreno a poucos quilómetros da fronteira com Portugal. A circulação foi já retomada, mas parte do percurso será ainda realizado de autocarro.Os incêndios em Espanha já devastaram mais de 60 mil hectáres com 30 incêndios combatidos. Neste momento, 20 permanecem ativos.As chamas já