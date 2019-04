Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Linha telefónica para portugueses no Reino Unido regista 192 chamadas no primeiro dia

Do total das chamadas, 89 para agendamento de serviços.

Por Lusa | 11:23

A Linha Brexit, centro de atendimento consular especificamente dirigido aos cidadãos portugueses residentes no Reino Unido, recebeu "192 chamadas" no primeiro dia de funcionamento, disse esta quarta-feira a ministra da Presidência e Modernização Administrativa.



"No primeiro dia foram recebidas 192 chamadas, das quais 89 para agendamento de serviços" e as restantes para informação, afirmou Mariana Vieira da Silva, que falava na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, no âmbito de uma audição regimental.



A governante adiantou que foram também recebidos "78 'mails'" e que a expectativa é que este meio "possa ajudar" e "responder o melhor possível aos cidadãos" portugueses que residem no Reino Unido.



A Linha Brexit entrou em vigor às 09:00 de terça-feira, 02 de abril.



De acordo com dados dos serviços consulares, 302 mil cidadãos portugueses estão registados no Reino Unido, 245 mil dos quais na área de jurisdição do consulado-geral em Londres e 57 mil na área de jurisdição de Manchester.