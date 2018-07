López Obrador é o novo presidente do México com vitória histórica

Político esquerdista venceu e Trump já o congratulou no Twitter.

Por Lusa | 09:13

O candidato da esquerda do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, venceu as eleições da Presidência do México com cerca de 53% dos votos, segundo os primeiros dados oficiais do Instituto Nacional Eleitoral (INE).

O novo presidente mexicano já referiu que vai lutar contra a corrupção após uma vitória esmagadora esta domingo. López Obrador, o primeiro presidente esquerdista desde o fim do governo de partido único em 2000, ganhou entre 53 e 53,8% dos votos, de acordo com uma rápida contagem pela autoridade eleitoral, mais do que o dobro do total de seu rival mais próximo.



O novo Presidente identificou a corrupção como a "principal causa" da desigualdade e da violência criminal que atormenta o México há anos, e disse que não poupará ninguém para erradicar o problema.



"Quem quer que seja será punido, incluindo camaradas, autoridades, amigos e familiares", disse o homem de 64 anos. "Um bom juiz começa em casa."



Obrador era o grande favorito à vitória e já prometeu que tentará manter uma relação amigável com os Estados Unidos.



Donald Trump já reagiu no Twitter. "Parabéns para López Obrador por se ter tornado presidente do México. Estou ansioso para trabalhar com ele. Há tanto a fazer em benefício dos EUA e do México", disse o presidente americano.





Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2018







Também o novo presidente já reagiu com uma publicação da sua primeira mensagem enquanto presidente.





Primer mensaje 01 de julio 2018 #AndrésManuelPresidente https://t.co/ji9E9Mfae2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 2, 2018