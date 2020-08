Los Angeles tem medida radical para acabar com festas em tempo de Covid-19: cortar água e luz das casas

O autarca de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, informou que poderá autorizar o corte de água e electricidade nas casas onde habitualmente existem ajuntamentos e festas, de modo a travar o contágio da Covid-19.

De acordo com a BBC, esta medida entra em vigor já na sexta-feira, numa altura em que o estado da Califórnia regista mais de 532 mil casos positivos de coronavírus e mais de 9.800 mortes. Los Angeles é, de resto, uma das cidades que regista mais novos casos diários.

As festas em casas, geralmente arredadas para o efeito, continuam a ser um dos principais problemas, levando ao contágio de centenas de pessoas. "As consequências vão muito além destas festas, propagam-se pela comunidade inteira porque o vírus se espalha muito facilmente", explicou o autarca Eric Garcetti.

Já em Julho, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, proibiu, com efeito imediato, as "actividades interiores" em restaurantes, bares e espaços de entretenimento, com as autoridades locais a registarem, nas últimas semanas, um aumento significativo de festas em casas.

Recorde-se que os Estados Unidos da América já contabilizam mais de 158 mil mortes e mais de 4,8 milhões de casos de coronavírus.