Luís Tomé fala sobre a necessidade de um novo olhar para o mapa geopolítico mundial

Luís Tomé, cronista do Correio da Manhã e diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa, foi o único português a ser convidado para participar no Istanbul Security Forum.



O encontro aconteceu entre 2 e 3 de maio em Istambul, organizado pelo Governo turco e criado com o objetivo de gerar debates sobre o conceito de segurança com uma perspetiva inovadora.

O professor Luís Tomé foi orador no painel "Recoding of Transatlantic Security Architecture", no dia 2 de maio, onde abordou o tema da guerra na Ucrânia e a forma como este conflito armado mudou o mapa geopolítico da Europa e acabou como o 'sonho de paz' europeu e ainda a crescente influência que a Rússia e a China têm exercido sobre os países do hemisfério sul.