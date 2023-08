Lula da Silva anuncia a criação do 38º Ministério do Governo

O presidente brasileiro, Lula da Silva, anunciou esta terça-feira, 29 de Agosto, a criação de mais um ministério para o seu Governo, já criticado por ser excessivamente grande. O novo órgão, o 38º Do executivo federal, será o Ministério das Pequenas e Médias Empresas, Cooperativas e Empreendedorismo.

O anúncio foi feito por Lula no seu habitual direto semanal nas redes sociais. Segundo o veterano governante, nem todos os brasileiros sonham com um trabalho fixo com contrato assinado e preferem empreender e criar a sua própria empresa, e o Governo central tem de pensar neles e criar um órgão que os auxilie.

Não obstante a argumentação do presidente, a verdade é que Lula foi obrigado a criar mais um Ministério para ceder às exigências do Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, principal suporte do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que agora exige ter pessoas da sua confiança no novo Governo em troca de facilitar a tramitação de medidas importantes para o executivo. Sem querer tirar dos cargos os ministros que já nomeou, Lula não teve outra solução a não ser criar mais um Ministério, e este pode não ser o último, pois Lira e o chamado "Centrão", grupo de partidos sem ideologia que ele comanda e domina o parlamento, não vão contentar-se com somente o novo cargo agora anunciado.

O sonho de Lira, que pediu isso inúmeras vezes a Lula, era comandar o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social, ambos com verbas milionárias, mas o presidente recusou. No caso do Desenvolvimento Social, Lula estuda desmembrar o órgão, deixando o atual titular e seu amigo de 40 anos Wellington Dias na pasta do Desenvolvimento Social comandando os principais programas sociais, como o Bolsa família, mas dividir o ministério criando o Ministério da Assistência Social, que ficaria com todas as outras funções assistenciais.

Numa situação curiosa, já se sabe quem serão pelo menos dois dos novos ministros, os deputados federais André Fufuca e Sílvio Costa Filho, indicados por Arthur Lira. Eles foram anunciados como ministros, confirmados pelo ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, há dois meses, mas devido ao impasse entre Lira e Lula sobre que cargos ocuparão eles estão desde aí na caricata situação de serem ministros sem saberem do quê.