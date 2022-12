Lula da Silva anuncia mais 16 ministros do próximo governo

O presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, anunciou esta quinta-feira mais 16 dos 37 ministros que farão parte do governo que, juntamente com ele, tomará posse no próximo dia 1 de Janeiro.



Duas ausências fortemente notadas na lista foram as da senadora Simone Tebet, terceira colocada nas presidenciais de Outubro e que depois aderiu a Lula, e a da ex-ministra do Ambiente Marina Silva, que, no entanto, ainda poderão ser anunciadas na lista final, a ser divulgada na semana que vem.

Uma das novidades anunciadas esta quinta-feira por Lula foi a da nomeação do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para comandar o estratégico Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, acumulando as duas funções. Para a importante pasta da Saúde, Lula escolheu Nízia Trindade, atual presidente do respeitado instituto de pesquisas em saúde Osvaldo Cruz, e para a Educação foi anunciado Camilo Santana, ex-governador do estado do Ceará, região do Brasil que tem 87 escolas entre as melhores do país.



Para o Desenvolvimento Social, pasta que comandará o principal programa social do governo, o Bolsa Família, o presidente eleito escolheu o senador Wellington Dias, várias vezes governador do estado do Piauí e que nesse cargo comandou com sucesso políticas de combate à fome. Outro nome qe chamou a atenção foi o de Anielle Franco, que vai comandar o Ministério da Igualdade Racial, área em que ela seguiu os passos da irmã, a vereadora Marielle Franco, assassinada a tiro no Rio de Janeiro em 14 de Março de 2018 e cuja morte até hoje não foi esclarecida.





Com o anúncio desses nomes e dos outros que já tinha anunciado dias atrás, Lula da Silva já tem 24 dos 37 ministros. Os outros, que poderão incluir nomes constantemente ventilados mas que ainda não foram confirmados, estão a ser negociados com partidos que apoiaram Lula na primeira ou na segunda volta, nomeadamente o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, de Simone Tebet, e a Rede Sustentabilidade, de Marina Silva. (FIM).