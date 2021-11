Lula da Silva diz em Bruxelas que só decide em 2022 se é candidato à presidência do Brasil

O antigo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva disse esta segunda-feira, em Bruxelas, que "possivelmente em fevereiro ou março" decidirá, juntamente com o Partido dos Trabalhadores (PT), se será candidato nas eleições presidenciais de outubro de 2022.

"O meu partido vai ter candidato a Presidente da República. Possivelmente em fevereiro ou março decidirei se sou candidato ou não, [veremos] se o partido quer que eu seja candidato, se vamos construir uma aliança política e juntarmo-nos a outros partidos", disse, durante uma conferência de imprensa conjunta com a líder do grupo dos Socialistas e Democratas (S&D) no Parlamento Europeu, por ocasião do «Dia da América Latina».

Embora seja apontado como mais do que provável candidato, e o 'périplo' que está a realizar na Europa e o tom das intervenções - muito focadas no que fez enquanto presidente do Brasil, entre 2003 e 2010 - indiciem que irá avançar mesmo com a candidatura, Lula da Silva, perante a insistência dos jornalistas, negou que esteja já em "campanha" eleitoral, garantiu que não há nenhuma decisão tomada sobre quem será o 'rosto' do PT, e insistiu antes na necessidade de o partido que liderou se apresentar e vencer as eleições, para "reconquistar a democracia para o povo brasileiro".