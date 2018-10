Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lula da Silva está impedido de votar

Ex-presidente do Brasil tem direito a votar mas falhas da Justiça ditaram que não o possa fazer.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 01:30

Numa estranha trapalhada, o Tribunal Regional Eleitoral do estado do Paraná, sul do Brasil, inviabilizou a possibilidade de o ex-presidente Lula da Silva votar nas eleições presidenciais e gerais de domingo. Lula, que cumpre pena por corrupção em Curitiba, capital do Paraná, queria votar. O Tribunal reconheceu-lhe esse direito mas não vai criar os meios que tornariam isso possível.



Jean Leeck, juiz relator do pedido de Lula para votar, reconheceu no seu parecer que o antigo presidente tem esse direito preservado, apesar de estar preso, mas alegou que para o tribunal instalar uma secção de voto num local é necessário haver pelo menos 20 eleitores.



Segundo o magistrado, em contacto com a direção da Polícia Federal do Paraná, em cuja sede Lula e outros condenados pela Lava Jato estão presos, foi-lhe dito que esse número mínimo de eleitores não estava reunido.



Outros magistrados que participaram na avaliação do pedido reconheceram até que Lula, pelo menos em teoria, tem o direito de votar na sua secção de voto habitual, em São Bernardo do Campo, junto a São Paulo, onde vivia e tem registo eleitoral.



Mas foi consenso na sessão que a justiça eleitoral demorou muito para apreciar o caso e que agora não há tempo para reunir as condições para levar Lula escoltado até à sua cidade, e que, além disso, caberia à justiça federal, que determinou a prisão do ex-chefe de Estado, autorizar a deslocação e providenciar os meios necessários.



PORMENORES

Juiz Moro sob suspeita

O Conselho Nacional de Justiça exigiu ao juiz Sérgio Moro que explique por que divulgou agora o depoimento de abril de António Palocci, ex-ministro de Lula, com graves acusações ao PT.



Regresso de Dilma

O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a candidatura ao Senado da presidente destituída em 2016 Dilma Rousseff, que deve ser eleita no domingo, pois lidera as sondagens no seu estado.